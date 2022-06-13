Національна поліція України розслідує загибель понад 12 000 мирних жителів, 1200 тіл досі не впізнані. Про це повідомляє глава Нацполіції Ігор Клименко.

"По Україні ми отримали повідомлення, відкрили відповідні кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 000 людей, які були знайдені, зокрема, в братських могилах. Понад 1500 цивільних осіб загинули на території Київської області", - сказав Клименко.

Велику кількість людей у Київській області знайшли загиблими у своїх будинках і квартирах.

"Коли наші вибухотехніки, експерти-криміналісти, слідчі заходили до квартир, вони знаходили ці тіла. Зазвичай, ці люди помирали від мінно-вибухових травм", - пояснив він.

"Братські могили - це окрема тема, щодо них ми ще працюємо", - додав Клименко.

Він припускає, що таких поховань буде набагато більше в міру того, як Україна звільнятиме нові території.