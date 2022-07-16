Російські війська вдарили крилатою ракетою по Одесі, вона влучила в склад. Постраждалих немає, однак спалахнула масштабна пожежа, яку гасили майже 6 годин. Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа локалізована о 07:37 та ліквідована о 10:42 на площі 1000 м.кв. Проводиться розборка та проливка конструкцій. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників.

Мер Одеси Геннадій Труханов показав фото та відео з місця ракетного удару росіян по цивільній інфраструктурі міста.

Нагадаємо, що по Нікополю окупанти випустили більше 50 ракет.