У Міністерстві обороні Британії відзвітували про передачу українській армії шести зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM та ракет до них для кращого захисту неба над Україною. Це дозволить зміцнити систему протиповітряної оборони разом з батареями ЗРК NASAMS, які обіцяють західні союзники.

Про це інформує пресслужба уряду Британії.

У британській армії загалом налічується 60 таких високотехнологічних комплексів, відтак - передача навіть шести Stormer HVM для ЗСУ є вагомою підтримкою.



Завдяки відмінним характеристикам таких систем армійської протиповітряної оборони - Stormer HVM допоможуть прикрити бронетехніку під час контрнаступу.

Як зазначають експерти, комплекс Stormer HVM є "самохідною версією" переносного ЗРК StarStreak, розміщеного на шасі танка FV101 Scorpion. Один Stormer HVM має вісім пускових установок для ракет StarStreak. Знищувати повітряні цілі можуть на дальності до семи кілометрів та на такій же висоті.

Основа комплексу - ЗКР "Starstreak HVM" з бойовою частиною з трьох "дротиків" довжиною 0,45 метра, діаметром 20 міліметрів, вагою 900 грамів, з яких по 450 грамів припадає на пластичну вибухову речовину PBX-98.



Примітно, що кожен із дротиків має власний контур управління та наведення по лазерному променю, бронебійний сердечник, заряд вибухової речовини, а також термобатарею.