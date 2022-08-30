У Слов'янську Донецької області зі ствольної артилерії калібру 152 мм окупанти обстріляли базу евакуаційного загону Українського Червоного Хреста. Про це заявив командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України Тарас Логгінов, повідомляється у Facebook.

Всього по центру було випущено чотири снаряди. В результаті обстрілу зруйновано будівлю, пошкоджено три автомобілі. На щастя, з волонтерів ніхто не постраждав. У зруйнованій будівлі розташовувався евакуаційний загін, який з 18 квітня займався евакуацією поранених, хворих, маломобільних цивільних місцевих жителів.

Також представники Товариства Червоного Хреста України доставляли місцевому населенню продуктові та гігієнічні набори, тарпалін і поліетилен для ремонту будинків, ковдри, медикаменти та питну воду.

Це місце на всіх картах відзначено, як резиденція Червоного Хреста, про це знало російське командування. Ні на самій базі, ні по сусідству не було ніяких військових об'єктів. Завтра всі волонтери на решті техніки продовжать евакуацію цивільного населення.