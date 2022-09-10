Закатували росіяни: у звільненому селі в Харківській області знайшли тіла людей [ Редагувати ]
У звільненому селі Гракове Харківської області правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків. Про це повідомляє пресцентр Харківської обласної прокуратури.
Їх закатували російські військові під час окупації.
Так, після того, як 7 вересня українськими військовими було звільнено с. Гракове у Чугуївському районі, місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.
Так, 9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронцями виявили два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань.
За попередньою версією слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села.
Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Прокуратура вже почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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