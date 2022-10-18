Спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що 18 жовтня російські окупанти обстріляли "Калібрами" територію України з моря. Також вони застосовували балістичні ракети.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, Калібри були запущені з південного напрямку, а балістичні ракети - з північного.