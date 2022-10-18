Ранкова атака на Україну: у Повітряних силах розкрили деталі [ Редагувати ]
Спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що 18 жовтня російські окупанти обстріляли "Калібрами" територію України з моря. Також вони застосовували балістичні ракети.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, Калібри були запущені з південного напрямку, а балістичні ракети - з північного.
Ну і, звичайно ж, стратегічна авіація з Ростовської області - це літаки Ту-95, Ту-160. 6 літаків, кожен з яких може мати по 8 - 12 ракет. Вони атакують, як і передбачалося, об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури.
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