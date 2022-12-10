Президент України Володимир Зеленський 6 грудня підписав указ про відзначення полковника Сергія Зоболотного новим званням – бригадного генерала.

Про це стало відомо з Указу Президента України №841/2022.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Заболотному Сергію В'ячеславовичу – начальнику штабу – заступнику начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського", – говориться в Указі.

Слід зазначити, що Сергій В'ячеславович є потомственим офіцером, а бути військовим - це покликання чоловіків родини Заболотних. Його дід, Володимир Іванов, кавалерист часів другої Світової війни, з боями дійшов до Берліна.

Батько Сергія В’ячеславовича - генерал-лейтенант Збройних сил України В’ячеслав Заболотний. В минулому - командир 8-го Армійського корпусу, помічник міністра оборони України, начальник головного управління особового складу Генерального штабу Збройних сил України. Брат Сергія В’ячеславовича, Віктор, теж кадровий військовий і бойовий офіцер, полковник, нині - слухач Національного університету оборони України.

Сам Сергій Заболотний пройшов непростий шлях. Він служив керівником служби з питань мобілізації та територіальної оборони Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Також був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України, а зараз обіймає нову відповідальну посаду в Міністерстві оборони. Тож відтепер, Сергій Заболотний має генеральську посаду не лише за змістом, а й офіційно.