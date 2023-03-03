За сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України.

Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф з ТОТ вдалося повернути тіла 1426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.

Нагадуємо, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.