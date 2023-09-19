Мав їхати до Польщі на заробітки, а пішов на війну: історія добровольця [ Редагувати ]
Мав їхати до Польщі на заробітки, а пішов на війну. Дивом вижив, коли поряд у траншеї розірвалася міна. Два місяці був прикутим до ліжка. Та врешті став на ноги. Наша наступна історія про добровольця з Черкащини. Як бухгалтер став кулеметником, згодом розвідником, а нині - кожного дня долає біль, щоб далі боротися за Україну. Сніжана Сидорук поспілкувалася з воїном.
П'ять переломів - три в нозі, дефект суглоба, дефект кістки, тут взагалі лікар створив чудо - тут пластина, тут пластина й отак воно все зв'язано.
Олексієві - 28. Родом з міста Шпола, що на Черкащині. Поранення отримав цьогоріч у березні на Донеччині. У складі 54-ої окремої механізованої бригади тримав позиції неподалік Лисичанська.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Обстріл закінчився, я просто рухався від однієї "еспешки" до іншої. Міна прилетіла прямо у траншею, вона прилетіла буквально за метр від мене.
Олексієві осколками посікло руку та ногу. Від загибелі, зізнається, врятувала каска і бронежилет, і звісно - побратими. Понад два місяці був прикутим до ліжка. Позаду з десяток операцій і перші кроки на милицях у Рівненській лікарні.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Перший вихід - це був у перев'язочну, три метри. Я ішов хвилин п'ять взагалі, і по дорозі відпочивав тричі, назад мене привезли.
Від Олексія не відходить дружина Анна. Побралися вони через місяць після початку повномасштабного вторгнення.
У мене була така кремова сукня, а він каже: ні, будеш в шубі. Окей, в шубі, так в шубі.
Торік 25 лютого Анна в один день провела на війну двох найдорожчих чоловіків - коханого і батька. Хлопець пішов служити, не маючи жодного військового досвіду.
Альоша взяв відпустку на один день. Його відпустили. Відпустили й мого тата, бо вони були в одній частині. Ми купуємо обручки, йдемо купуємо букет весільний і йдемо до РАЦСу.
Нині боєць на реабілітації у Рівненському госпіталі. Щоденно працює над своїм відновленням.
Олексій старанно виконує усі вправи щоразу додаючи навантаження.
Святослав Тарасюк, фізичний терапевт:
Наша основна задача - збільшити м'язеву силу, збільшити рухливість в суглобах, амплітуду рухів і покращити мобільність пацієнта і баланс.
Медики кажуть, старання Олексія дають результат.
Ірина Каспришен, завідувачка центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми:
До нас він потрапив дуже маломобільним, але завдяки старанням наших фізичних терапевтів, які спонукають його до ходи, до руху, відновлення наступило і наступило досить швидко.
Для Олексія це не просто російсько-українська війна - це національно-визвольна боротьба. На футболці - молитва.
Молитва - це кожноденне нагадування, для чого ти там був.
За розмовою з нами Олексій незчувся, як встановив власний маленький "рекорд".
- Скільки пройшли? - Кілометр. - Ого. - Я сам в шоці.
Боєць каже: ні на мить не шкодує, що став на захист батьківщини. Хоча ще торік 24 лютого з коханою планували поїхати до Польщі на заробітки й вже мали на руках візи.
Після одужання Олексій хоче стати офіцером, щоб здійснити мрію дитинства. Міномет, з якого його поранили, розповідає: вже знищили побратими, тож певен, помста для ворогів - неминуча.
Найбільше бажання - повернутися до стану до поранення і повернутися до хлопців.
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