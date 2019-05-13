Работник "заминировал" мясокомбинат за невыплату зарплаты [ Редактировать ]
В Харьковской области полиция задержала мужчину, который "заминировал" мясокомбинат, передает journalist.today.
На месте происшествия полицейские осмотрели 8 тыс. кв.м. помещений и 12 тыс. кв.м. прилегающей территории, а также эвакуировали 11 человек. В ходе тщательного обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
"Установлено лицо, которое сделало ложное сообщение. Им оказался 39-летний местный житель, работающий на указанном мясокомбинате. Таким образом правонарушитель решил отомстить руководителю предприятия за несвоевременную выплату зарплаты", - говорится в сообщении.
"Минеру" грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Ранее сообщалось, что украинка трагически погибла во время отдыха на Мальдивах, а также что в дом депутата кинули гранату.
по теме
Нападение на депутата: во двор бросили гранату
В среду, 8 мая, во дворе депутата Волынского областного совета Анатолия Буска в Камень-Каширском прогремел взрыв
Кабмин утвердил главу Налоговой службы
Правительство утвердило кандидатуру Сергея Верланова на должность главы Государственной налоговой службы
В Черкассах маршрутка столкнулась с авто, есть пострадавшие
В Черкассах на перекрестке ул. Благовестная-Пастеровская произошло ДТП
Украина введет безвиз с еще одной страной
В среду, 8 мая Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с еще одной страной
Porsche заплатит штраф в полмиллиарда евро
Популярный автопроизводитель Porsche в рамках "дизельного скандала" выплатит штраф в размере 535 млн евро