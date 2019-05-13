В Харьковской области полиция задержала мужчину, который "заминировал" мясокомбинат, передает journalist.today.

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На месте происшествия полицейские осмотрели 8 тыс. кв.м. помещений и 12 тыс. кв.м. прилегающей территории, а также эвакуировали 11 человек. В ходе тщательного обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

"Установлено лицо, которое сделало ложное сообщение. Им оказался 39-летний местный житель, работающий на указанном мясокомбинате. Таким образом правонарушитель решил отомстить руководителю предприятия за несвоевременную выплату зарплаты", - говорится в сообщении.

"Минеру" грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Ранее сообщалось, что украинка трагически погибла во время отдыха на Мальдивах, а также что в дом депутата кинули гранату.