Харьковскую региональную организацию "Оппозиционной платформы - За жизнь" возглавил Игорь Райнин [ Редактировать ]
Игорь Райнин избран главой Харьковской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь". Такое решение было принято в среду, 27 ноября, на конференции региональной парторганизации.
Представляя Игоря Райнина, Сопредседатель партии ""Оппозиционная платформа - За жизнь"" Юрий Бойко отметил его высокий профессионализм, опыт и организаторские способности. По словам Юрия Бойко, Игорь Райнин во время пребывания в должности губернатора Харьковщины отстаивал интересы жителей юго-востока и противостоял политике радикального национализма.
Игорь Райнин в своем выступлении поблагодарил за поддержку и сделал акцент на необходимости качественной подготовки к предстоящим местным выборам.
"У нас впереди избирательный год, выборы в местные советы. Это многослойная кампания, требующая четких совместных действий. Нам нужно восстанавливать промышленность, нужно не дать в обиду людей во время земельной реформы и в ходе так называемой большой приватизации. Мы должны отбросить личные амбиции, объединиться и идти побеждать в местные советы, чтобы быть полезными для каждого украинца. Могу вас заверить, что все мои силы и умения, мой опыт будут подчинены этой цели", - отметил новоизбранный глава харьковских оппозиционеров.
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