В четверг, 30 января, на автомобильных дорогах государственного значения в Украине наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 30 января в северных, центральных и западных областях наблюдается снег, где выпало до 7 см. (Полтавская область). В Житомирской, Ровенской, Луганской и Херсонской местами дождь при плюсовой температуре. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, с образованием гололедицы, которая ликвидировалась по мере возникновения", - отметили дорожники.

На перевалах - Ивашковском, Орявском, Ужоцком, Яблунецком, Вышковском - идет небольшой снег, где выпало до 2-4 см, на остальных перевалах без осадков. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском и Торунском перевалах заснеженное.

На дорогах выполняются работы по очистке проезжей части дороги от снега и обработки покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков.

Ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Украины остались без света. А также синоптики предсказали "дождь" из игуан.