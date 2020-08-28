Неизвестный мужчина, назвавшись "Иисусом Христом" и "божьим проповедником", раздавал людям в центре Львова настоящие деньги.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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В течение двух дней, 23-24 августа, русскоговорящий мужчина по имени Денис приходил к памятнику Ивану Федорову вместе с женщиной, которую называл своей женой. Он приносил колонку с микрофоном и в течение нескольких часов раздавал деньги желающим.

Мужчина отмечал, что нынешняя церковь лишь отбирает у людей средства, а он "посланник Бога и пришел, чтобы людям их давать". Он рассказал, что является миллиардером, продал собственный бизнес и приехал из Германии на помощь украинцам.

Очевидцы сообщили изданию, что поначалу он просто раздавал деньги, а потом начал записывать нужды и потребности людей, брал их контакты и обещал помочь в решении проблем. Некоторые допускают, что "Денис" может быть аферистом. В то же время деньги он раздавал подлинные.

"Он дал мне 500 грн, мы потом с коллегой выпили по 250 грамм. Раз деньги взяли в магазине, то они настоящие", - утверждает продавец Ярослав.

Ранее сообщалось, что немцам три года будут просто так ежемесячно раздавать деньги.