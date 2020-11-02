Парламент должен на этой неделе решить три главных вопроса: увеличить средства на борьбу с коронавирусом, повысить социальные расходы и не допустить в Украине конституционного переворота. Такие задачи считает первоочередными Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Первый вопрос - это борьба с эпидемией, потому что коронавирусная болезнь пришла уже практически в каждую семью. И все видят, насколько страдают люди и насколько сегодня не готова противостоять эпидемии система здравоохранения. И это несмотря на то, что был подготовительный период, выделили средства - 64 млрд грн. в коронавирусный фонд. Но куда ушли эти деньги и кто был инициатором того, что до медицины дошла только их пятая часть, мы требуем объяснить. И будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они дали правовую оценку такому использованию целевых средств", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Второй принципиальный вопрос, который корреспондируется с первым, - это бюджетный процесс.

"Основной акцент при формировании бюджета должен быть направлен на эффективную борьбу с эпидемией, социальную поддержку людей, действенную помощь отечественным предприятиям. ОП-ЗЖ выступает за то, чтобы в бюджете было увеличено финансирование медицины и социальных статей, уменьшены выплаты силовикам и всем тем конторам, которые получают их в увеличенном размере", - отметил Юрий Бойко.

И третий вопрос, по словам политика, касается решений, принятых Конституционным Судом.

"Сегодня парламент должен встать на защиту Конституции, потому что мы видим инициативу со стороны действующего президента, которая противоречит Основному Закону. И если будет внесен и принят закон в той редакции, которую анонсировал президент, который, кстати, является гарантом Конституции, то это приведет к непредсказуемым последствиям. Скажем прямо: готовится конституционный или государственный переворот. Парламент должен этому противостоять, потому что это будет прямой путь к диктатуре. Конституционный Суд является независимым органом, который должен принимать решения без какого-либо давления. Поэтому мы категорически против закона, внесенного главой государства, и будем бороться за независимость судов и верховенство права в Украине», - резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".