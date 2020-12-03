"Ответственность за унижение подвига народа-победителя в Великой Отечественной войне ляжет на президента и МИД" - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
Украина в очередной раз оскандалилась на мировой арене. После отказа от празднования 9 Мая ‒ Дня Победы ‒ и от использования самого термина "Великая Отечественная война", после запрета символов Победы и демонстративного отказа поддержать резолюцию ООН против нацизма Киев решил до неузнаваемости исказить саму историю и память о тех страшных событиях XX века. Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что план Второй мировой "Гитлер разработал в сговоре со Сталиным", а "советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше ‒ в ходе отступления в 1941 году".
Это заявление выглядит еще более циничным оттого, что дипломат, представляющий Украину на столь высоком уровне, продемонстрировал вопиющую историческую безграмотность и собственную моральную ущербность, высказав свои сомнительные умозаключения на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память о жертвах Второй мировой войны.
Попытки украинской стороны переписать историю лишь подтверждают полное невежество украинских лидеров, их предвзятость и политическую заангажированность. Отсюда нездоровые националистические проявления при освещении темы Великой Отечественной войны, постоянные спекуляции и скандалы вокруг вопроса, требующего уважения и достойного отношения.
Очевидно, что уроки Второй мировой усвоили не все. Разжигание национальной розни, раздуваемая властью ненависть по этническому, языковому, религиозному признаку – реалии современной Украины.
Выступление Кислицы в ООН – ярчайший пример переписывания истории, уничтожения исторической памяти. Для борьбы с этим явлением 9 мая 2020 года "Оппозиционная платформа – За жизнь" создала общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти".
Мы требуем от украинской власти чтить народа-победителя и совершенный им подвиг, перестать глумиться над памятью жертв Великой Отечественной войны. А тем, кто не готов это делать, кто предпочитает голосовать в ООН против осуждения нацизма, в украинской дипломатии не место.
За позорное выступление в ООН, которое, понимая лживый и оскорбительный характер подобных заявлений, замолчали украинские СМИ, постпред Украины в ООН должен быть немедленно отозван, а его выступление должно быть дезавуировано МИД Украины. Иначе ответственность за эту ложь будет лежать и на Министерстве иностранных дел, и лично на Президенте Украины Владимире Зеленском, который согласно Конституции осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью Украины.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
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