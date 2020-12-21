Вакцину від коронавірусу компанії "Модерна" почали розвозити по лікарнях у США. Вводити її громадянам почнуть уже сьогодні. Це друга затверджена в країні сироватка.

Тиждень тому Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів дало дозвіл на використання препарату від "Пфайзер", тоді ж почали робити перші щеплення.

До початку січня американський уряд планує доставити в різні штати 20 мільйонів доз вакцин від обох виробників - "Модерна" і "Пфайзер".