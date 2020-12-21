У лікарні США почали завозити вакцину "Модерна" [ Редактировать ]
Вакцину від коронавірусу компанії "Модерна" почали розвозити по лікарнях у США. Вводити її громадянам почнуть уже сьогодні. Це друга затверджена в країні сироватка.
Тиждень тому Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів дало дозвіл на використання препарату від "Пфайзер", тоді ж почали робити перші щеплення.
До початку січня американський уряд планує доставити в різні штати 20 мільйонів доз вакцин від обох виробників - "Модерна" і "Пфайзер".
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