Президент Зеленский хочет передать России часть украинской территории - ОПЗЖ [ Редактировать ]
Заявление партии
Владимир Зеленский неспособен установить мир и объединить страну. Из-за некомпетентности и политической несостоятельности он не смог урегулировать конфликт на Донбассе. Теперь он рассуждает о возможности строительства стены на границе с этим украинским регионом. Подобно безответственным политикам-авантюристам, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны. Заставить их на референдуме принять решение о расчленении страны. В этой логике следующим шагом должна будет стать стена, отделяющая от Украины Крым.
Эти фантазии В. Зеленского противоречат Конституции, гарантом которой он является. А также закону о референдуме, который принял парламент по его инициативе. В нем четко говорится: предметом референдума не могут быть вопросы, которые отменяют или ограничивают права украинских граждан, в данном случае жителей Донбасса. А также вопросы, нарушающие государственный суверенитет и территориальную целостность Украины (ст. 3.2 пункты 2 и 3).
Зе-власть готова отказаться от Донбасса, потому что не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом Украины. Она готова разрушить страну. Распродать землю и стратегические предприятия. Ликвидировать социальные права и загнать людей в нищету. Она не в состоянии победить коррупцию и отстоять национальные интересы перед внешними кредиторами.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" решительно осуждает любые инициативы, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Обеспечить возврат Донбасса и восстановить единство страны реально. Для этого надо выполнить Минские соглашения и договоренности "Нормандской четверки".
Если Зе-команда продолжит будоражить общественность провокациями о "стенах" и "разрывах отношений", жизненно необходимым для страны станет референдум о доверии такой власти.
по теме
Ситуация со свободой слова в Украине вызывает серьезную обеспокоенность по многим причинам
Конче необхідно знайти розумний баланс: Covid-паспорти мають допомогти позбутися ряду обмежень, але не призводити до дискримінації та порушення прав тих, хто обрав інший шлях
Йде спроба задавити свободу слова, повністю підпорядкувати телеканали, засоби масової інформації волі влади, щоб тільки її хвалили, - наголосив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко
Посли "Великої сімки" та Венеційська комісія закликали, щоб до складу конкурсної комісії увійшли міжнародні експерти - втім, у опозиції таким домовленостям не раді
Заявление партии
Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев с парламентской трибуны призвал к террору и убийствам членов ОПЗЖ