Заявление партии

Владимир Зеленский неспособен установить мир и объединить страну. Из-за некомпетентности и политической несостоятельности он не смог урегулировать конфликт на Донбассе. Теперь он рассуждает о возможности строительства стены на границе с этим украинским регионом. Подобно безответственным политикам-авантюристам, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны. Заставить их на референдуме принять решение о расчленении страны. В этой логике следующим шагом должна будет стать стена, отделяющая от Украины Крым.

Эти фантазии В. Зеленского противоречат Конституции, гарантом которой он является. А также закону о референдуме, который принял парламент по его инициативе. В нем четко говорится: предметом референдума не могут быть вопросы, которые отменяют или ограничивают права украинских граждан, в данном случае жителей Донбасса. А также вопросы, нарушающие государственный суверенитет и территориальную целостность Украины (ст. 3.2 пункты 2 и 3).

Зе-власть готова отказаться от Донбасса, потому что не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом Украины. Она готова разрушить страну. Распродать землю и стратегические предприятия. Ликвидировать социальные права и загнать людей в нищету. Она не в состоянии победить коррупцию и отстоять национальные интересы перед внешними кредиторами.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" решительно осуждает любые инициативы, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Обеспечить возврат Донбасса и восстановить единство страны реально. Для этого надо выполнить Минские соглашения и договоренности "Нормандской четверки".

Если Зе-команда продолжит будоражить общественность провокациями о "стенах" и "разрывах отношений", жизненно необходимым для страны станет референдум о доверии такой власти.