Еще более 160 тысяч украинцев получили COVID-прививку [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 8 сентября сделали 161 169 прививок от коронавируса. Однако первую дозу вакцины получили лишь 56 193 человека.
В то время как полностью иммунизировались (получили вторую дозу вакцины) - 104 976 украинцев.
По информации Минздрава, в течение суток население вакцинировали:
- 1004 мобильные бригады,
- 2 948 пунктов прививания;
- 339 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 722 212 человек.
В частности, первую дозу вакцины получили - 5 722 210 человек Полностью иммунизированы (получили две дозы вакцины) - 4 512 000 граждан. В общем количестве в Украине проведено 10 234 210 прививок.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
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