"Российская агрессия может ускорить вступление Украины в НАТО" - Литва [ Редактировать ]
В Литве рассказали, что может ускорить членство Украины в Североатлантическом Альянсе. Российская агрессия может этому способствовать. Об этом заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.
По ее словам, никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО. Спикер Сейма Литвы отметила, что обещание НАТО 2008 года (на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами НАТО, - ред.) Украине остается в силе.
Членство в НАТО, конечно, зависит от многих обстоятельств. Но я также не могу исключить, что путь, который выбрала Россия, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желанием России эффект, что это ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии.
Отметим, Североатлантический альянс (НАТО) даст письменный ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности" на этой неделе. Работа над документами ведется параллельно с США.
Также в Организации Североатлантического договора (НАТО) приняли решение касательно размещения войск Альянса на территории Украины в случае вторжения Российской Федерации.
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