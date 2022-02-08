Fitch считает маловероятным российское вторжение в Украину [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Новые международные экономические санкции против России в случае вторжения в Украину будут иметь негативные последствия для суверенного рейтинга страны и рейтингов российских банков. Об этом говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch.
Угроза введения санкций остается высокой, но агентство Fitch не закладывает полномасштабное вторжение России в Украину в свой базовый сценарий.
Напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и более серьезных санкций, хотя наш базовый вариант по-прежнему заключается в отсутствии полномасштабного вторжения. Санкции, скорее всего, будут откалиброваны в зависимости от масштабов любых российских операций, что весьма неопределенно.
В Fitch считают, что Россия может прибегнуть к ограниченным военным операциях или кибератакам. В их отсутствие наиболее вероятным будет введение запрета на операции со вторичным госдолгом России, а также санкции против высокопоставленных российских чиновников, госучреждений и "сторонников Владимира Путина".
Дополнительные меры окажут негативное влияние на ВВП России. В частности, готовящиеся США санкции против суверенного долга России "еще больше ограничат ее финансовую гибкость" и приведут к снижению иностранных инвестиций, оттоку капитала и ослаблению рубля.
Fitch отмечает, что наибольшее влияние на российскую экономику и финансы запрет на осуществление крупными госбанками платежей в иностранной валюте, особенно в долларах. Также серьезные последствия могут быть у отключения России от международной платежной системы SWIFT.
Ранее "Подробности" писали о том, что агентство Fitch считает высоким риск введения новых санкций в отношении России при администрации президента США Джозефа Байдена.
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