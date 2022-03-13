В Рубежном и Северодонецке продолжаются обстрелы [ Редактировать ]
В Рубежном и Северодонецке продолжаются обстрелы. руководитель Луганской ОВА Анна Гайда.
Кроме того, ночью российские военные открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска – там повредили газопровод, в Попасной разрушили около пяти домов.
В Рубежном и Северодонецке продолжаются обстрелы. руководитель Луганской ОВА Анна Гайда.
Кроме того, ночью российские военные открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска – там повредили газопровод, в Попасной разрушили около пяти домов.
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