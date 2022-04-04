У Міноборони розповіли про плани російських військ [ Редагувати ]
Російська армія й надалі має намір захопити Україну, а нинішнє відведення російських військ є лише наміром сконцентрувати їх на інших напрямках. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо перегрупування військ противника.
Війна триває. І незважаючи на те, що ми потужно чинимо опір, незважаючи на героїзм ЗСУ, незважаючи на звільнення Київської області, ми повинні з вами розуміти, що ризик ескалації, ймовірність ракетних ударів залишається. Серед них залишається ймовірність ракетних ударів і по великих містах. І навіть якщо ми говоримо про звільнені міста, ми також повинні розуміти, що йде війна. І на сьогоднішній день ворог не залишає своїх намірів і планів захопити Україну. Наразі йде найзапекліша війна, найзапекліша боротьба за кожен сантиметр нашої землі та за кожен населений пункт.
За її словами, незважаючи на визволення Київської, Чернігівської та Сумської областей, це не означає капітуляцію ворога, він концентрує свої сили в інших регіонах, частину військ виводить у білорусь і там їх укріплює, перегруповує.
Маляр наголосила, що на сьогоднішній день залишається високою небезпека на Сході, крім того, метою ворога є Харків, Маріуполь, Одеса.
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