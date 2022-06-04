В Сумській області вночі лунали вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
Російська авіація вночі завдала удару по Сумській області. Постраждалих серед цивільних немає.
Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
Російська ворожа авіація завдала удару по області після 4 ранку. Загалом було чутно чотири вибухи на території Сумського району.
Жертв серед цивільних немає.
"Руйнування уточнюються", - додав Живицький.
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