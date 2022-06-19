У росії на військову службу за контрактом пропонують вступити й жінкам. Про це повідомляється на офіційному сайті адміністрації Сєвєродвінську.

При цьому вони не повинні перебувати в запасі.

Крім того, ще є вимоги до кандидатів за віком - він має бути від 18 до 40 років (новий контракт до 50 років).

На службу за контрактом можуть вступити: військовослужбовці, які проходять службу на заклик і вже отримали вищу або середню професійну освіту; військовослужбовці, які проходять службу на заклик не менше трьох місяців; громадяни, які перебувають у запасі; чоловіки, які не перебувають у запасі та мають вищу або середню професійну освіту; жінки, які не перебувають у запасі; іноземні громадяни віком від 18 до 30 років, які законно перебувають на території російської федерації.

Також охочим пропонують "високі зарплати", які нібито стартують від 200 тисяч рублів.