В росії жінок почали кликати на службу за контрактом [ Редагувати ]
У росії на військову службу за контрактом пропонують вступити й жінкам. Про це повідомляється на офіційному сайті адміністрації Сєвєродвінську.
При цьому вони не повинні перебувати в запасі.
Крім того, ще є вимоги до кандидатів за віком - він має бути від 18 до 40 років (новий контракт до 50 років).
На службу за контрактом можуть вступити: військовослужбовці, які проходять службу на заклик і вже отримали вищу або середню професійну освіту; військовослужбовці, які проходять службу на заклик не менше трьох місяців; громадяни, які перебувають у запасі; чоловіки, які не перебувають у запасі та мають вищу або середню професійну освіту; жінки, які не перебувають у запасі; іноземні громадяни віком від 18 до 30 років, які законно перебувають на території російської федерації.
Також охочим пропонують "високі зарплати", які нібито стартують від 200 тисяч рублів.
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