Скільки жінок служить у ЗСУ [ Редагувати ]
Станом на сьогодні у Збройних силах України служить понад 38 тисяч жінок, з яких понад 5 тисяч зараз перебувають на передовій.
Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє "Укрінформ".
Крім 38 тисяч жінок-військовослужбовців, у нас ще є цивільні жінки, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок.
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