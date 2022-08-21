В росії призупинили пасажирське сполучення Чорним морем [ Редагувати ]
Росія зупинила пасажирське сполучення Чорним морем між низкою міст з "технічних причин". Про це повідомляє SOTA.
За інформацією видання, з 21 по 23 серпня всі рейси між Новоросійськом, Геленджиком, Сочі, Сухумом, а також тимчасово окупованими Ялтою і Севастополем були скасовані.
При цьому продаж квитків також був припинений "до повної ясності технічного стану суден".
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