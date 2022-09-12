На південному напрямку окупанти намагаються вести переговори зі Збройними силами України про здачу зброї. Про це заявила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Намагаються вести переговори про умови того, як вони складуть зброю і перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права.

За її словами, російські офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції будь-яким способом, який до того часу буде доступний окупантам. Так, війська росії можуть повернутися назад до своїх або скласти зброю і" вийти з бойової гри", оскільки вони досі сприймають це як"спецоперацію".