Здача зброї: на півдні окупанти намагаються вести переговори із ЗСУ [ Редагувати ]
На південному напрямку окупанти намагаються вести переговори зі Збройними силами України про здачу зброї. Про це заявила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
Намагаються вести переговори про умови того, як вони складуть зброю і перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права.
За її словами, російські офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції будь-яким способом, який до того часу буде доступний окупантам. Так, війська росії можуть повернутися назад до своїх або скласти зброю і" вийти з бойової гри", оскільки вони досі сприймають це як"спецоперацію".
Є вже такі певні розхитування і деморалізація, настільки глибокі, що навіть командування усвідомлюють, що їм далі рухатися нікуди.
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