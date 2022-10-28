Росіяни розробляють кілька сценаріїв розвитку подій на півдні - Гуменюк [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти наразі намагаються розробити декілька планів дій на Південнобузькому напрямку. ЗСУ своєю чергою готові до будь-яких підступних маневрів ворога.
Про це повідомляє керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Речниця зазначила, що через велику кількість загарбники мають можливість "розшаровуватись на кілька епізодів".
"Так і відбувається. Вони можуть залишити певні сили, щоб утримувати правий берег. Але те, що вони готуються до оборони лівого берега - це також досить красномовно. Те, що вони намагаються вкласти у свідомість громадян, що там залишаються, підготовку до вуличних боїв - це також одна з характеристик їхньої поведінки", - розповіла Гуменюк.
Своєю чергою українські військові готові до будь-яких провокацій ворога.
"Те, що вони намагалися звинувачувати ЗСУ, заздалегідь, то в підриві ГЕС, то в підриві "брудної бомби". Тобто вони постійно якісь інсинуації намагаються вкидати, для того, щоб створити оць це відволікання від справжніх процесів", - вказала керівниця пресцентру ОК "Південь".
Водночас Гуменюк додала, що наші захисники пильно стежать за діями росіян і розуміють, що саме відбувається.
"В окупантів певна сум’ятиця є, оскільки вони розробляють і прокручують зараз кілька різних сценаріїв, як можуть розвиватись далі події", - підсумувала речниця.
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