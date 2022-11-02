До мережі потрапили супутникові знімки Севастопольської бухти. Про це повідомляється у Twitter-акаунті OSINT-аналітика Бенджаміна Пітетта.

Кадри були зроблені після нещодавньої атаки дронів.

Супутникові зображення, зроблені вчора (1 листопада – 24 канал) о 05:35 та 11:06 UTC, показують два фрегати класу "Адмірал Григорович", які зараз дислокуються в Чорному морі, пришвартовані в порту.

Фото: супутник зробив знімки наслідків атаки дронів у Севастополі (twitter.com/COUPSURE)

На першій фотографії можна побачити, як корабель перебував на буксирі, а вже через 5 годин фрегат класу "Адмірал Григорович" розташували біля швартової стінки Стрілецької бухти.

Можна припустити, що на кадрі зображений саме фрегат "Адмірал Макаров", втім характер ушкоджень неможливо оцінити через те, що його права сторона "прихована" від супутника.

Також в мережі припускають, що на фотографії зображені "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

Фото: супутник зробив знімки наслідків атаки дронів у Севастополі (twitter.com/COUPSURE)