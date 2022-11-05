У Сєвєродонецьку росіяни влаштували табір для підготовки мобілізованих

У Сєвєродонецьку на Луганщині окупанти облаштували табір для підготовки мобілізованих росіян. Вони готуються до оборони міста у разі контрнаступу ЗСУ і посилено мінують територію навколо міста. У Сєвєродонецькій громаді зараз лишаються майже 10 тисяч мешканців, а в самому місті - 7-8 тисяч