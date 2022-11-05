На Луганщині нацгвардійці знищили скупчення техніки окупантів (відео) [ Редагувати ]
Нацгвардія оприлюднила відео, як на Луганщині з дронів бійці розгромили скупчення техніки та живої сили окупантів.
Бійці 27 Печерська бригада Національної гвардії України виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині.
Гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машин та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються.
Нагадаємо, станом на ранок 5 листопада число ліквідованих окупантів перевалило за 75 тисяч.
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