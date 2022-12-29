В "Укрінформі" пройшов круглий стіл, на якому політичні експерти обговорювали можливість нового російського наступу в Україну з лукашенківської білорусі.

Відкриваючи дискусію, керівник ГО "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод" Юрій Федоренко зазначив, що зараз є два сценарні плани розвитку подій.

"Один сценарний план щодо лінії білорусі - це те, що просто відволікає увагу від тих подій, які відбуваються на сході України.

Передислокація танкової армії, яку практично ми вщент розбили під Харковом. Щось схоже на маневри. Але це один можливий сценарій.

А інший ймовірний сценарій - це справді початок широкомасштабної кампанії з боку білорусі".

Військовослужбовців з білорусі можуть задіяти на тимчасово захоплених рф територіях України для здійснення "стабілізаційних заходів".

Про це повідомив голова благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич.

"Ми маємо інформацію, що рф тиснутиме на лукашенка, щоб втягнути білоруських солдатів у війну. Йдеться про контингент із 10-15 тис. воїнів із республіки білорусь, яких заведуть на вже окуповані території для певних стабілізаційних заходів", - сказав він.

На думку Францкевича, для прямого сухопутного вторгнення передумов поки що немає. За його словами, рф не має достатньої кількості військ для вторгнення на територію України.

Лідер Міжнародного руху "Говоріть голосніше!" російський опозиціонер Андрій Сидельников також вважає сухопутне вторгнення з території білорусі малоймовірним, хоч і не виключає такої можливості. Найбільш реальним сценарієм, на його думку, є подальше використання білоруської військової інфраструктури російською федерацією.

"Якщо все ж таки наступ відбудеться, то білоруські солдати стануть "гарматним м'ясом" для розмінування території. Ними прикриватимуться, щоб увійти на українську територію", - вважає він.

Білорусь надважлива для України

Майбутнє білорусі дуже важливе для майбутнього України. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Я чув, що Крим та білорусь є стовпами російської імперії. Я згадав відому фразу Бжезинського, що без України російська імперія неможлива. Як ми бачимо, цілком можлива. Так само вона можлива і без Криму та білорусі, бо всередині своєї матрьошкової структури вона є імперією за своєю внутрішньою структурою та за своїм імперським міфом. Звичайно, Крим та білорусь - це форпости, які висунуті у стратегічних напрямках – один на Захід, другий на південний захід.

Втрата російською федерацією Криму означатиме серйозний удар по політичному режиму росії.

Наступил перелом на южном фронте Але це ще не гарантує, що російська імперія впаде. Вона просто повернеться до кордонів російської федерації на 1991 рік. А білорусь – це стратегічно важлива для нас країна, нація та напрямок. І роботи там для нас непочатий край. Колись польський інтелектуал Єжи Гедройц сказав, що: "Без незалежної України неможлива незалежна Польща". Але я так сказав би, якби був українським Гедройцем, що "Без вільної білорусі, в Україні не буде спокою від російської загрози", - зазначив Горбач.