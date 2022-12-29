Артилеристи потужно знищили два "Гради" росіян на Донецькому напрямку (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові знищили дві російські установки БМ "Град". Сталося це на Донецькому напрямі.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
"Днями на Донецькому напрямку артилеристи одеської бригади морської піхоти знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град", - йдеться в повідомленні.
Як розповідають військові, противника виявила аеророзвідка, яка пізніше передала координати куди треба.
"Як результат, у рашистів мінус два БМ-21. Кількість ліквідованої живої сили противника уточнюється", - кажуть військові.
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