Двох українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим тиші, застосували і заборонену зброю. Окупанти гатили з мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Під вогонь ворога потрапили позиції Об'єднаних сил поблизу Широкиного, Водяного, Пісків та Південного. Наші підрозділи давали адекватну відповідь.