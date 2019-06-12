На Донбасі поранили українських військових [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим тиші, застосували і заборонену зброю. Окупанти гатили з мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Під вогонь ворога потрапили позиції Об'єднаних сил поблизу Широкиного, Водяного, Пісків та Південного. Наші підрозділи давали адекватну відповідь.
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