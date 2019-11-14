Требуем разъяснения заявления министра иностранных дел о возможном выходе Украины из Минских соглашений - Левочкин [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел не может легкомысленно относиться к собственным заявлениям. Так народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин прокомментировал заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о возможности выхода Украины из Минских договоренностей.
"Заявления министра иностранных дел - их было очень много - отчасти противоречат друг другу. Сначала, я напомню, господин министр поддержал "формулу Штайнмайера". Затем он говорил, что Украина выходит из Минских договоренностей. Министерство иностранных дел не может легкомысленно относиться к собственным заявлениям", - заявил Сергей Левочкин.
По мнению политика, власть до сих пор не делает достаточно, чтобы восстановить мир на Донбассе.
"Несмотря на то, что мир был главным лозунгом и президента Зеленского, и "Слуги народа", на сегодняшний день в парламентском зале не рассматривается ни один профильный законопроект. Более того, мы не видим достаточной активности Министерства иностранных дел. И об этом мы будем ставить вопрос правительства в пятницу", - сказал он.
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