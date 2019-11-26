Суд обязал ГПУ начать уголовное расследование против Андрея Садового за его призывы к совершению преступных действий в отношении Медведчука [ Редактировать ]
21 ноября Печерский районный суд г. Киева, рассмотрев заявление народного депутата Украины Нимченко В. И. относительно бездействия должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины по поводу невнесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, принял решение обязать ГПУ начать расследование уголовного преступления.
Речь идет о противоправных действиях городского головы Львова Андрея Садового, который 4 декабря 2018 года разместил на своем Youtube-канале видеоролик с призывом к подготовке и совершению преступления в отношении Виктора Медведчука.
Действия Садового характеризуются прямым умыслом и содержат признаки преступления, предусмотренного частью первой статьи 14, частью четвертой статьи 27, статьей 149 Уголовного кодекса Украины, поскольку в призывах Садового усматриваются подстрекательство к совершению незаконных действий, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Следует отметить, что это не единственное преступление Андрея Садового, за которое ему грозит уголовная ответственность.
Преступные действия Садового были направлены на дискредитацию гуманитарной миссии Виктора Медведчука как спецпредставителя в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины, а также служили инструментом политического преследования, запугивания и угроз.
Пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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