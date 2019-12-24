Започатковане урядом Гончарука проведення великої приватизації державних підприємств є позитивом для української економіки тому, що вона оздоровить сотні збиткових держпідприємств і звільнить їх від політичного впливу. Таку заяву під час прес-конференції "Підсумки політичного року-2019 та тренди наступного", яка відбулась в Ukraine Crisis Media Center, зробив політичний експерт Тарас Семенюк.

"Хочу відзначити позитивну роль уряду Гончарука в плані непопулярних кроків. Вони потрібні. Це і приватизація, це і питання щодо ринку землі, хоча тут дискусія буде тривати ще довго, але вона є правильною, вона є потрібною і продуктивною. Очевидно, що потрібно звернути увагу на падіння промвиробництва, потрібно запровадити необхідні заходи для того, щоб підняти його. Ну й очевидно, що очікуємо навіть зниження ціни на газ через підписання угоди й отримання 3 млрд доларів від "Газпрому" по рішенню Стокгольмського арбітражу", - розповів політолог.

З думкою щодо початку великої приватизації погодився і політичний експерт Володимир Цибулько, який зазначив, що приватизація збиткових підприємств зменшить навантаження на держбюджет.

"Позитивною тенденцією є початок великої приватизації. Вона позбавить політичного контролю над десятками, а то й сотнями державних підприємств, що призведе до їх оздоровлення. Оскільки у нас традиційно тільки 15% з держпідприємств прибуткові, то всі інші збиткові підприємства висять на шиї держбюджету. Тому серед здобутків Кабінету міністрів можна назвати велику приватизацію", - підкреслив Цибулько.

Експерти також наголосили, що вважають відставку Уряду в найближчому майбутньому маловірогідною, а критику Кабміну - передчасної, адже він пропрацював для цього ще недостатньо часу.

"Загалом поки що рано критикувати та скептично ставитись до роботи Уряду, тому що він тільки три місяці працює. І думаю, що за перші сто днів в них з 10 балів є тверда вісімка. Ще є над чим працювати, але я не вірю у швидку відставку Уряду. Тому що він має мандат роботи до наступної осені, як мінімум. Як і не вірю у дострокові перевибори до Верховної Ради, я не бачу підстав для них, тому що наступна Верховна Рада буде ще гіршою, а ніж та, що є ще зараз", - підсумував Тарас Семенюк.