С 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года в Киеве продлят работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Так, до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: № 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов № 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 - от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 - от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ранее мы писали о том, что метро Киева изменит график работы.