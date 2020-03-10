Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы. Об этом во вторник, 10 марта, заявили в Белом доме, передает "Голос Америки".
"Белый дом подтвердил, что Трамп отклонил приглашение Кремля на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, которое состоится 9 мая", - говорится в сообщении.
В прошлом году Трамп говорил, что благодарен за приглашение, однако не уверен, что сможет приехать, поскольку празднование состоится в разгар предвыборной кампании в США.
Ранее о том, что Трамп отклонил приглашение, сообщала пресс-служба Кремля.
"По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", – заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что пока неясно, кто будет представлять США на предстоящих торжествах.
Президент РФ Владимир Путин назвал "ошибкой" решение мировых лидеров не принимать участие в праздновании Дня Победы.
"Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать, - отметил он в интервью ТАСС. - Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет – это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой".
Ранее сообщалось, что в США поздравили Шмыгаля с назначением на должность премьера. Также читайте о выборах в США: кто победил на праймериз республиканцев.
по теме
Трамп продлил санкции против России из-за аннексии Крыма
Он отметил, что действия и политика правительства России продолжают представлять чрезвычайную угрозу
Выборы в США: кто победил на праймериз республиканцев
Праймериз республиканцев прошли в 13 штатах
Трамп отдал квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом
Президент США перечислил на борьбу с коронавирусом 100 тысяч долларов
Президент США вперше поспілкувався з ватажком екстремістського руху
Президент США провів телефонну розмову з лідером "Талібану". Бесіда стала першим "офіційним" контактом очільника Білого дому з ватажком екстремістського руху
США вывели из-под санкций российские компании
В понедельник, 2 марта, Министерство финансов США исключило из санкционных списков две российские компании