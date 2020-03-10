Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы. Об этом во вторник, 10 марта, заявили в Белом доме, передает "Голос Америки".

"Белый дом подтвердил, что Трамп отклонил приглашение Кремля на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, которое состоится 9 мая", - говорится в сообщении.

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В прошлом году Трамп говорил, что благодарен за приглашение, однако не уверен, что сможет приехать, поскольку празднование состоится в разгар предвыборной кампании в США.

Ранее о том, что Трамп отклонил приглашение, сообщала пресс-служба Кремля.

"По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", – заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что пока неясно, кто будет представлять США на предстоящих торжествах.

Президент РФ Владимир Путин назвал "ошибкой" решение мировых лидеров не принимать участие в праздновании Дня Победы.

"Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать, - отметил он в интервью ТАСС. - Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет – это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой".

Ранее сообщалось, что в США поздравили Шмыгаля с назначением на должность премьера. Также читайте о выборах в США: кто победил на праймериз республиканцев.