В Луцке госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Женщину поместили в отдельный бокс. Об этом сообщила медицинский директор Волынской инфекционной больницы Любовь Серба.

Женщина недавно вернулась из Италии. Ее поместили в отдельный бокс в инфекционной больнице. Она обратилась в больницу сама, а ее анализы отправили в Киев.

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Ранее тест-системы для выявления коронавируса направили в 8 регионов Украины. Их получит Житомир, Тернополь, Днепр, Винница, Киев, Ровно, Львов и Запорожье.