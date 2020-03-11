Смертельный коронавирус: в Луцке госпитализировали женщину [ Редактировать ]
В Луцке госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Женщину поместили в отдельный бокс. Об этом сообщила медицинский директор Волынской инфекционной больницы Любовь Серба.
Женщина недавно вернулась из Италии. Ее поместили в отдельный бокс в инфекционной больнице. Она обратилась в больницу сама, а ее анализы отправили в Киев.
Ранее тест-системы для выявления коронавируса направили в 8 регионов Украины. Их получит Житомир, Тернополь, Днепр, Винница, Киев, Ровно, Львов и Запорожье.
Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.
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