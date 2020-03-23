За весь час епідемії зареєстровано три смерті від цього патогену

Почнемо з найсвіжішої статистики від Центру громадського здоров'я, в Україні зафіксовано вже 73 випадки коронавірусу.

За добу виявлено 26 нових заражень. Трьох інфікованих виявили на Івано-Франківщині, по одному - у Київській та Львівській областях, перший підтверджений хворий - на Черкащині.

У Києві вчора зафіксували відразу 20 нових випадків. Тепер столиця стала першою за кількістю хворих на COVID-19 всього 29 людей. Загалом лабораторно підтверджено інфікування у дев'яти областях України.

За весь час епідемії зареєстровано три смерті від цього патогену. Один пацієнт - одужав.