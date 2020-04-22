Во Львовской области зафиксировали две смерти от коронавируса [ Редактировать ]
Во Львовской области зафиксировали два новых смертельных случая от коронавируса. Об этом сообщает Львовский штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Сообщается, что скончалась 60-летняя женщина из Яворивского района, она работала санитаркой в Центре легочного здоровья.
"Заболела 7 апреля, только 12-го обратилась за помощью к врачам по месту работы. До сих пор лечилась самостоятельно. Сразу же после обращения была госпитализирована. Умерла сегодня, 22 апреля", - говорится в сообщении.
Также коронавирус унес жизнь мужчины из Мостиского района.
"Умер в Винниковском госпитале в ночь с 20 на 21 апреля. Результаты тестирования на COVID-19 поступили посмертно, сегодня", - уточнили в штабе.
Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.
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