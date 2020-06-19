"Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение участвовать в местных выборах-2020 и рассчитывает на победу в большинстве областей и городов Украины. В совещании, которое прошло в Киеве 19 июня, приняли участие Сопредседатели партии Юрий Бойко и Вадим Рабинович, председатель Политического Совета и Стратегического Совета партии Виктор Медведчук, председатель Исполкома партии Сергей Лёвочкин и более 50 руководителей местных штабов партии со всех регионов Украины. Руководить Центральным штабом на местных выборах-2020 будут Сергей Левочкин и Вадим Рабинович.

"Мы видим сегодня катастрофическую кризисную ситуацию в стране и регионах, неспособность власти решать насущные проблемы страны и общества, мы видим тяжелую жизнь и недовольство людей. Власть не справляется с вызовами, стоящими сегодня перед страной: нет мира, растут тарифы, ухудшается социальное положение людей - страна все глубже погружается в социальный и экономический кризис.

Изменить этот пагубный курс, вернуть реальную власть местному самоуправлению - такой мы видим свою задачу. Вернуть в Украину мир, объединить страну и обеспечить людям достойную жизнь - ОПЗЖ готова и может. У партии есть для этого четкая антикризисная программа, а главное люди, которые не боятся, знают и умеют работать и готовы взять на себя ответственность за развитие каждого региона Украины", - говорится в принятом заявлении партии.