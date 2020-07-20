Національне антикорупційне бюро України у себе на сторінці фейсбук розмістило заяву, яка є прямим політичним тиском на суддів ВАКС, які сьогодні мають розглянути апеляцію на остаточне рішення Печерського суду Києва про незаконність відкриття провадження у справі VAB банку. Повідомляє Depo.ua.



Зокрема, в повідомленні говориться, що від сьогоднішнього рішення залежить чи зможуть представники НАБУ "довести до логічного завершення розслідування особливо тяжкого кримінального злочину".



Таким чином НАБУ не лише звинувачує опонентів ще до рішення суду, але й тисне на суддів ВАКС, що є грубим кримінальним злочином.



Ми вважаємо, що така заява є прямим тиском на суд. Ми звикли до того, що Артем Ситник у своїх виступах, в тому числі і з трибуни парламента, без будь-яких судових рішень звинувачує своїх опонентів в тому, що вони вчинили злочини. Але настільки відкрито і нахабно він досі не дозволяв собі тиснути на суд і суддів. Це ще раз підтверджує те про, що ми говорили неодноразово: Артем Ситник в справі VAB банку діє виключно через власну помсту. І нічого спільного з правосуддям зараз немає.