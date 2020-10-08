Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Безответственная внешняя политика Зеленского и его команды становится все большей угрозой для украинского народа. Накануне визита Президента Украины в Великобританию глава украинского МИД Д.Кулеба в интервью одному из иностранных изданий сделал ряд провокационных заявлений. В частности, он выразил мнение о том, что нынешняя власть не возражает против размещения войск иностранного государства на украинской территории. Его совершенно не остановило то, что такие откровения ведут к росту международной напряженности, отдаляют перспективы мирного урегулирования конфликта на Донбассе и противоречат Конституции Украины. Основной Закон (Ст.17) прямо запрещает размещение на территории Украины иностранных военных баз.

Зе-власть уже доказала, что не собирается вести страну к миру, не в состоянии обеспечить суверенитет украинского государства и безопасность народа Украины. Не считаясь с мнением украинских граждан, она повторяет курс режима Порошенко и толкает Украину в НАТО. По этой причине не выполняются Минские соглашения и выхолащивается переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы. Теперь министры Зеленского вынашивают планы, которые противоречат Конституции и несут угрозу превратить Украину в эпицентр ожесточенного геополитического противостояния.