Роман Сутченко, якого Кабінет міністрів 21 жовтня призначив в.о. директора державного підприємства "Оператор ринку", в 2002-2010 працював в корпорації ДТЕК.

Про це стало відомо з резюме Сутченка, яке він у 2017 році розміщував на jobs.ua.

В резюме він вказав, що почав працювати в ДТЕК в 2002 році на посаді начальника групи розрахунків і платежів ТОВ "ПЕС "Міськенерго". В 2007-2010 роках працював вже в департаменті казначейських операцій дирекції з фінансів ТОВ "ДТЕК" начальником відділу розрахунків та платежів, а потім керував цим департаментом.

З травня 2010 року працював в державних структурах. Спочатку заступником директора з фінансових питань та радником директора "Енергоринок". Після зміни влади в 2014 перейшов на роботу начальником відділу фінансово-економічного та нормативного супроводження Центру впровадження нової моделі ринку НАЕК "Енергоатом". Був також першим замдиректора створеної для реалізації атомної електроенергії – ВП "Енергоатом-Трейдинг".

Дружина нового керівника "Оператора ринку" Оксана Нєрсєсова зараз працює в корпорації ДТЕК. У 2010-2014рр вона працювала у ТОВ "ДТЕК Енерго", а із серпня 2014р і до сьогодні працює у ТОВ "ДТЕК". З декларацій Сутченка відомо, що за минулий рік Нєрсєсова заробила у "ДТЕК" 2,99 млн грн.

На сайті НАЗК декларація Сутченка кандидата на посаду в "Оператор ринку" зафіксована вже увечері наступного дня після його призначення Кабміном. За даними видання "Главком", на самому засіданні уряду 21 жовтня питання про звільнення з посади керівника "Оператора ринку" Володимира Євдокимова та призначення Сутченка було внесено з голосу першим заступником міністра енергетики Ольгою Буславець. Зміна керівництва ДП "Оператор Ринку" відбулося без обговорення та без оголошення прізвища нового керівника, натомість прем’єр-міністр Шмигаль при прийнятті цього рішення вжив загальне формулювання "підтримка переліку кадрових питань".

Довідково: Державне підприємство "Оператор Ринку" відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Жоден учасник не бачить заявлені ціни та обсяги купівлі/продажу електричної енергії іншими учасниками. Така технологія торгів на РДН сприяє розвитку конкуренції. Відповідно залежність "Оператора Ринку" від якихось учасників ринку може дозволяти таким учасникам використання інсайдерської інформації щодо поведінки на ринку їх конкурентів.

В травні цього року Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг звинуватила корпорацію ДТЕК у використанні свого становища для штучного маніпулювання цінами на РДН. Це сталося після того, як заявлений обсяг купівлі електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) 25-26 травня впав до екстримально низького рівня- 58,4-58,6 МВт-год. Це майже вполовину обвалило ціни на ринку. Після того керівник парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус до керівників Служби безпеки України та Антимонопольного комітету, в якому він просить розслідувати маніпуляції на ринку електричної енергії та перевірити учасників ринку, які є пов’язані між собою і складають вертикально-інтегровану фінансово-промислову групу на ринку енергетики, щоб притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, група ДТЕК Ріната Ахметова після купівлі у 2019 році "Київобленерго" і "Одесаобленерго" отримала контроль над передачею і збутом 48% всієї електроенергії в країні. Також ДТЕК контролює 90% видобутку енергетичного вугілля та 70% усіх ТЕС.

Це вже не перше призначення урядом Дениса Шмигаля на посади людей, що мають зв’язки із ДТЕК Ахметова. Так в.о. міністра енергетики була призначена Ольга Буславець, яка схвалювала формулу Роттердам+ та лобіювала знижку на газ для ДТЕК, а радником прем’єр-міністра був призначений колишній топ-менеджер компанії ДТЕК Ігор Маслов. Сам голова уряду Денис Шмагаль вихідець з "ДТЕК-Західенерего" Ріната Ахметова, що є монопольним виробником електроенергії в Бурштинському енергоострові.