Государственный ПриватБанк и Национальный банк Украины потратили на якобы борьбу с бывшим собственником финучреждения Игорем Коломойским 900 млн грн. Большая часть этой суммы досталась украинской юридической компании "Астерс Консалт" с уставным капиталом всего в 800 грн. Об этом говорится в статье издания OBOZREVATEL.

В материале отмечено, что почти миллиард гривен был потрачен на суды с бывшими собственниками "Привата".

"Cразу после национализации выбрали компанию, которая будет отстаивать правомерность решения - американскую фирму AlixPartners. Она работает на международном рынке еще с 80-х и хорошо известна в профессиональных кругах по всему миру. После AlixPartners выбрали себе подрядчика в Украине - "Астерс Консалт". А уже с 2018-го и "Приват", и НБУ решили подписать прямые контракты с украинской фирмой. К примеру, Нацбанк провел сделку с "Астерс" на 125 млн грн как закупку для предоставления банковских услуг и проведения банковских операций. То есть без открытых торгов. Хотя на самом деле юркомпания не может предоставлять банковские услуги. Расходы ПриватБанка по контракту с AlixPartners с 2017-го составили 265 млн грн, а с "Астерс Консалт" около 700 млн грн.", - отмечают авторы статьи.

В материале сказано, что за каждый час работы управляющего партнера украинцы через Нацбанк и государственный "Приват" платили 315 евро. Стандартные 160 рабочих часов в месяц принесли бы представителю фирмы больше 50 тыс. евро. Более того, компания нашла чуть ли не самых дорогих переводчиков в Киеве: за стандартный рабочий месяц по договору могли заплатить более 76 тыс. грн.

"В чем был смысл нанимать украинскую компанию - стоит разобраться правоохранителям. Тем более в СМИ регулярно появлялась информация, что ПриватБанк проиграл тот или иной суд братьям Суркисам, Игорю Коломойскому или Геннадию Боголюбову. И это даже с учетом, что замглавы Администрации президента Алексей Филатов, как утверждается в политических кругах, очень часто пользовался "телефонным правом", звонил судье перед заседанием и убеждал его принять "правильное решение". Куда в таком случае ушла большая часть потраченных государством средств - большой вопрос", - отмечают авторы статьи.

Они также сообщают, что по итогам сделок один из народных депутатов (имя в материалах дела не раскрывается) обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой изучить, насколько правомерно расходовались средства и не завысили ли юристы стоимость своих услуг. В рамках дела 757/50049/19-к Печерский районный суд Киева разрешил правоохранителям получить доступ к договорам, информации об уплаченным суммам. Однако расследование ни к чему не привело: нет ни решений судов, ни реальных уголовных сроков или хотя бы уволенных из Нацбанка.

Авторы материала также отметили, что собственник компании "Астерс Консалт" - Алексей Дидковский. Еще в 2016-м, до начала судебных тяжб с бывшими собственниками ПриватБанка, выручка компании, по данным Youcontrol, составляла до 11 млн грн в год. Это всего лишь 916 тыс. грн в месяц. А уже в 2018-м, когда были подписаны договоры с государственным банком и регулятором, выручка взлетела до 290 млн грн (то есть в 26 раз!).

"Дидковский известен не только как успешный юрист, защищающий интересы государства в судах против экс-собственников "Привата". Он также является совладельцем коллекторской фирмы "Укрборг", которая, как заявляют сами клиенты, выбивает долги с помощью угроз и запугивания", - отмечают журналисты.

По их данным, OBOZREVATEL публично, а также в письменном запросе, обратился к ГБР с просьбой обнародовать результаты своего расследования и дать ответ на вопрос: действительно ли суды с экс-собственниками ПриватБанка стоят потраченных на них 900 млн грн.