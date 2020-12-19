В турецком городе Газиантеп, в отделении интенсивной терапии для больных COVID-19 взорвался кислородный аппарат. В результате взрыва погибли восемь человек. Об этом сообщает издание Anadolu.

По данным СМИ, прибывшие на место сотрудники экстренных служб смогли быстро ликвидировать начавшееся после взрыва кислородного аппарата возгорание.

Но, восемь пациентов клиники погибли на месте до приезда медиков, еще 14 человек по меньше мере перевели в другие медицинские учреждения, заяаили в канцелярии губернатора Газиантеп.

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Стоит отметить, что в настоящее время власти города и правоохранительные органы расследуют инцидент и выясняют все причины взрыва.

Как ранее сообщалось, во Львове прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека. В квартире на третьем этаже произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Пострадавших госпитализировали.