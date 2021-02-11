Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Киевском городском совете поддержала обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров о недопустимости повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Депутаты назвали такие решения власти неприемлемыми. Особенно на фоне эпидемической и сложной экономической ситуации в стране, существенного снижения уровня доходов населения.

Как отметил первый заместитель председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры и градостроительства Владимир Кравец, новые тарифы приведут к превышению сумм в платежках над прожиточным минимумом.

"Часто вспоминают Германию или Австрию, якобы там люди могут платить за коммунальные услуги по 200-300 евро. Во-первых, доля ресурсов, таких как электроэнергия, газ или вода, составляет не более 50% этой суммы. Остальное платят за обслуживание дома, озеленение территории, освещение и т. д. Во-вторых, минимальная заработная плата в Германии более 1500 евро. Однако власть считает, что даже такой суммы недостаточно. Поэтому люди с минимальными заработками освобождаются от уплаты налога на доходы. Таким образом, фактически немец с "минималкой" платит за коммуналку не более 15% своего дохода", – сказал он.

В Украине прожиточный минимум с 1 января 2021 г. составляет 2189 грн., а средняя оплата по счетам в зимний период по новым тарифам – более 3000 гривен. "Парадокс, что украинец и немец должны заплатить почти одинаковую сумму за ресурсы. И это несмотря на разницу между 1500 евро и 66 евро у наших граждан", – отметил политик.

Фракция ОП-ЗЖ поддержала обращение к президенту, Верховной Раде и Кабмину о недопустимости повышения тарифов. "Тарифы должны соответствовать реальному уровню доходов населения, а вопрос их изменения должен быть под мораторием не только в этот отопительный сезон, а до момента восстановления экономики и роста реальных доходов людей. Платежки не могут расти быстрее доходов людей", – подчеркнул Владимир Кравец.

Напомним, Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп./КВт·ч для населения на первые 100 кВт·ч и установил с 1 января 2021 г. фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн./кВт·ч. Также с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло, газ и его транспортировку.

После масштабных акций протеста правительство пошло на некоторые уступки и установило предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн. за куб. м и предельный тариф на распределение газа 1,79 грн. за кубометр. Но решение принято только до конца отопительного сезона.

Решение о возвращении льготных первых 100 кВт·ч принято не было.