Мир - это главное условие для преодоления экономического кризиса, улучшения жизни людей, восстановления демократии и прав украинских граждан. А Минские соглашения – это путь, который позволит этого добиться.

Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам 12 февраля, в 6-ю годовщину подписания Минских соглашений.

По его словам, главная проблема в реализации Минских соглашений – это нежелание украинской власти предпринимать действенные шаги, чтобы добиться устойчивого мира.

"Перемирие - это был, безусловно, важный шаг. Но сегодня необходимо от громких обещаний о мире переходить к конкретным действиям. Ведь без политического урегулирования конфликта существует серьезная угроза его обострения. И это важно понимать представителям разных политических сил и прежде всего президенту, и делать всё, чтобы не допустить этого", – сказал Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Без устойчивого мира, отметил Юрий Бойко, невозможно преодолеть экономический и социальный кризис. Мир - главное условие для улучшения жизни людей, сохранения единства страны и ее развития.

"Будет установлен мир – Украина вернется к развитию, жизнь людей будет улучшаться. Продолжится война - страна окажется в кредитном рабстве. Украина потеряет суверенитет, землю, ресурсы и стратегические предприятия. Граждане лишатся своих социальных и политических прав", – подчеркнул парламентарий.

Сопредседатель партии озвучил пошаговый мирный план ОП-ЗЖ, разработанный на основе Минских соглашений.

"Это прямой диалог в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва. Отменить все дискриминационные решения в области культуры и языка. Активизировать работу на уровне ТКГ в Минске для разведения войск и согласования политических позиций. Необходимо принять в Верховной Раде законы об особенностях местного самоуправления на Донбассе, амнистии, особенностях проведения местных выборов. Нужно внести изменения в Конституцию Украины, провести выборы в Донецке и Луганске по украинскому законодательству под контролем ОБСЕ. Мы готовы к продуктивным переговорам с Донецком и Луганском, с Российской Федерацией и нашими европейскими партнерами. Мы готовы вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс", – резюмировал Юрий Бойко.