В обмен на очередную кредитную дозу власть готова распродать украинские черноземы и пустить с молотка стратегические предприятия. Об этом заявил в комментарии журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Под будущую распродажу земли правительство уже набирает кредиты. Парламент принимает поправки в земельное законодательство, которые открывают рынок для продажи украинских черноземов иностранцам. Их не волнует, что эта земельная афера уничтожит отечественное фермерство, а украинский народ полностью лишится контроля над своим главным национальным достоянием", – сказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что политика кредитов и распродажи национальных богатств, которую проводит нынешняя власть, грозит полностью разорить Украину.

"ОП-ЗЖ с самого начала так называемой земельной реформы требовала навести порядок в земельном кадастре, добивалась господдержки аграриев, выступала за справедливость в решении земельного вопроса, чтобы все граждане Украины могли реализовать свое конституционное право на земельный надел", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" идет в Конституционный Суд и будет оспаривать принятые "Слугами народа" законы.

"Люди против продажи земли иностранцам. Мы будем защищать национальные интересы страны и отстаивать права украинских граждан в судах. И мы добьемся отмены этих антинародных законов", – резюмировал Юрий Бойко.

Согласно данным последних соцопросов, почти 80% украинских граждан считают, что решение об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения должно приниматься только на всеукраинском референдуме. Также подавляющее большинство (79%) выступает против предоставления прав иностранцам покупать земли сельхозназначения.